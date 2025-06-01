Професор Арт Маркман з Техаського університету радить 7 речей, які слід зробити після співбесіди. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.
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Ось сім порад професора психології щодо дій після співбесіди
- Напишіть лист-подяку. Електронний або будь-яке повідомлення у стриманому стилі. Тут мета не в тому, щоб відновити розмову, чи просити знову розглянути резюме, а лише і саме в подяці – персоналізованій і ввічливій.
- Здійснюйте подальший супровід. Але це не має скидатися на переслідування. Зачекайте тиждень, а тоді пишіть – коротке повідомлення з підтвердженням своєї зацікавленості, і нічого більше.
- Тактовно покажіть, що у вас є інші пропозиції. Просто ви віддаєте перевагу саме тій, щодо якої все ще чекаєте відповіді. Це не про ультиматум, а про прозорість. Будьте дипломатичними та запитайте, чи може бути рішення найближчими днями.
Після співбесіди варто зробити кілька дій, щоб уся ситуація пішла цілком на вашу користь / Фото KamranAydinov@freepik
- Попросіть відгук про співбесіду. Якщо не взяли на роботу, все одно надішліть повідомлення з подякою, і попросіть про конструктивний відгук. Не всі відповідатимуть, але дехто знайде час, і чесний відгук буде для вас корисним на майбутнє.
- Проговоріть співбесіду з собою. Ідея в тому, щоб записати, що ви зробили добре, а які питання вас збили з пантелику. Це як спортсмен, що переглядає свій матч, щоб робити висновки.
- Зміцнюйте свій особистий бренд у мережі. Бо рекрутери часто переглядають профілі шукачів навіть після співбесіди. Коригуйте свою біографію, публікуйте пости, які свідчать про вашу експертність та підкреслюють вашу цінність.
- Оцінюйте також і компанію. Перевіряйте, чи компанія відповідає вашим цінностям. Згадайте, як вас зустріли, чи дійсно вас слухали, чи були щирими. Це допоможе вам прийняти зважене рішення, а не лише орієнтуватися на престиж чи зарплату.