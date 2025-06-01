Профессор Арт Маркман из Техасского университета советует 7 вещей, которые следует сделать после собеседования. 24 Канал благодаря GQ расскажет о них подробнее.

Смотрите также Эти привычки миллионеров помогут вам стать богатыми – и, да, они о деньгах

Вот семь советов профессора психологии о действиях после собеседования

Напишите благодарственное письмо. Электронное или любое сообщение в сдержанном стиле. Здесь цель не в том, чтобы возобновить разговор, или просить снова рассмотреть резюме, а только и именно в благодарности – персонализированной и вежливой.

Электронное или любое сообщение в сдержанном стиле. Здесь цель не в том, чтобы возобновить разговор, или просить снова рассмотреть резюме, а только и именно в благодарности – персонализированной и вежливой. Осуществляйте дальнейшее сопровождение. Но это не должно походить на преследование. Подождите неделю, а тогда пишите – короткое сообщение с подтверждением своей заинтересованности, и ничего больше.

Но это не должно походить на преследование. Подождите неделю, а тогда пишите – короткое сообщение с подтверждением своей заинтересованности, и ничего больше. Тактично покажите, что у вас есть другие предложения. Просто вы отдаете предпочтение именно тому, по которому все еще ждете ответа. Это не об ультиматуме, а о прозрачности. Будьте дипломатичными и спросите, может ли быть решение в ближайшие дни.

После собеседования стоит сделать несколько действий, чтобы вся ситуация пошла полностью в вашу пользу / Фото KamranAydinov@freepik