А проте є багато людей, які не вважають, що одна людина може задовольнити всі їхні потреби у стосунках, і тому схиляються до більшої кількості партнерів одночасно. Ось про це і розповість докладніше 24 Канал із посиланням на Psychology Today.

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Що таке поліаморія

Поліаморія – це консенсуальна немоногамія. Простішими словами, це коли людина одночасно має кілька інтимних стосунків (немоногамія – причім як сексуальна, так і просто романтична) за повного усвідомлення та згоди всіх залучених сторін (консенсус усіх, хто бере участь).

Є на цю тему багато досліджень, і вони показують, що партнери в таких стосунках вважають їх настільки ж приємними та повноцінними, як і одружені люди щодо свого шлюбу. При цьому поліаморні стосунки вимагають навіть більшої відкритості, згоди, довіри, чесного спілкування, чітких меж і взаємної поваги.

Поліаморія – це відкриті стосунки, але не всі відкриті стосунки поліаморні, є багато інших форм. До прикладу, свінг передбачає випадкові статеві зв'язки поза стосунками без емоційної прихильності. А полігамія, скажімо, передбачає шлюб із кількома людьми протилежної статі, що геть не схоже на поліаморію.

Поліаморію наразі не визнавали орієнтацією, але дискусії навколо цього тривають. При цьому це явище досить поширене – експерти вважають, що близько 4 – 5% людей в моменті активно залучені до поліаморних стосунків, і їхня кількість зростає.

Поліаморію люди зазвичай обирають свідомо, бо вбачають у ній можливості для зростання, зокрема сексуального, а ще й спосіб поглибити зв’язки через впровадження свіжого, різноманітного та навіть веселого досвіду.

Що таке поліаморія та як вона працює? Розповідаємо основне / Фото wayhomestudio@freepik

Як працює поліаморія

Найпоширеніший формат поліаморії, це коли поліаморні люди мають основні стосунки та вступають у додаткові за згодою основного партнера. При цьому усі учасники узгоджують набір умов, наприклад час побачень і дозволений тип інтимності.

Іншою поширеною формою поліаморії є полівірність – у ній усі залучені партнери беруть на себе зобов’язання бути сексуально тільки один з одним і не мати коханців поза групою.

Тобто, так, поліаморні стосунки також ґрунтуються на зобов'язаннях. Навіть розуміння зради люди між собою чітко узгоджують – бо довіра, вірність і чесність залишаються критично важливими у будь-яких людських стосунках.

Одним із наріжних елементів поліаморних стосунків є комперсія. Це відчуття тепла або навіть радості, коли ваш партнер починає емоційно або сексуально займатися іншою людиною. Цю емоцію неможливо осягнути багатьом, але ті, хто в поліаморних стосунках, саме так їх переживають.

Загалом, поліаморні стосунки дуже складно будувати та підтримувати. Складно навіть просто знайти партнера, готового вступати у стосунки з такою ж чесністю та основними правилами. Тому, мабуть, цей вид стосунків і не набув більшого поширення.