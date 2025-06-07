Як повернути втрачену дружбу: стратегія примирення з 5 кроків

Друзі – це зазвичай стосунки, які ви дійсно цінуєте. Це взаємна зацікавленість, спільна історія, багато особливих моментів. І раптова втрата такого зв'язку – це жахливе відчуття.

На щастя, ви дещо можете зробити, щоб відновити втрачену дружбу. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Чи можна врятувати дружбу: ось поради, які у цьому допоможуть

Не всі втрачені дружні стосунки – втрачені назавжди, і не всі дружні стосунки, які погіршилися, мають закінчитися. Звичайно, якщо дружба була токсичною, то її втрата на користь. Але якщо вона була хорошою – варто трохи поборотися за неї й спробувати відновити, поки ще не запізно.

Але як саме це можна зробити? Щоб виправити ситуацію, слід діяти за певною стратегією, і ось що до неї входить.

На щастя, ви дещо можете зробити, щоб відновити втрачену дружбу / Фото freepik