При цьому важливо додати силові тренування до свого щотижневого плану, і робити їх принаймні 2 – 3 дні на тиждень. Що ще слід знати – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як зробити силові тренування успішнішими: ключі від Гарвардського університету

Силові – це тип тренувань, які виконують переважно з обтяженнями, штангою, резинками, але можна і лише з власною вагою. Мета – зміцнити м'язи й захистити їх від втрати маси з віком.

За даними Healthline, силові тренування також допомагають ефективніше спалювати калорії, набиратися сили, знижувати ризик травм, покращувати здоров'я серця, контролювати рівень цукру в крові, мати кращу рухливість і гнучкість тощо. А силові тренування в поєднанні з кардіотренуваннями є чудовим способом продовження життя і підтримки його хорошої якості.

Як зробити ці тренування безпечними, ефективними й більш успішними? Гарвардський університет має відповідь та називає 7 ключів.

Важливо додати силові тренування до свого щотижневого плану та виконувати їх правильно / Фото pressfoto@freepik

Робіть 10 хвилин розминки (наприклад, ходьби) перед тренуванням і 10 хвилин (з розтяжками) після нього.

(наприклад, ходьби) перед тренуванням і 10 хвилин (з розтяжками) після нього. Пам'ятайте, що найважливішим є не вага, а правильне виконання вправи.

вправи. Слідкуйте за темпом , щоб контролювати свої рухи. Рахуйте на спусках, зупинках і підйомах, не покладайтеся на момент.

, щоб контролювати свої рухи. Рахуйте на спусках, зупинках і підйомах, не покладайтеся на момент. Зверніть увагу на своє дихання . Видихайте, коли працюєте проти опору, і вдихайте, коли відпускаєте.

. Видихайте, коли працюєте проти опору, і вдихайте, коли відпускаєте. Збільшуйте вагу й опір повільно і поступово , щоб переконатися, що ви маєте правильну вагу, але все ще можете кинути виклик м'язам.

, щоб переконатися, що ви маєте правильну вагу, але все ще можете кинути виклик м'язам. Працюйте над усіма основними групами м'язів щонайменше 2 – 3 рази на тиждень. Послідовність важлива.

основними групами м'язів щонайменше 2 – 3 рази на тиждень. Послідовність важлива. Давайте м'язам відпочити, не тренуйте одну і ту ж групу 2 дні поспіль і не жертвуйте часом на відновлення.

Щоб мати хороші результати, звісно, також важливо достатньо спати, правильно харчуватися та пити, керувати стресом тощо.

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