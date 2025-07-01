Таку статистику вирішила сформувати компанія QS Supplies, яка виробляє товари для ванних кімнат. Що у них вийшло, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.
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Сидіння на "троні" зі смартфоном затягує все глибше
Компанія опитала 500 американців про їхні туалетні звички. І виявила, що ті проводять 49 годин за користуванням телефоном на унітазі. Це понад 2 повні дні на рік.
Що люди роблять на своїх гаджетах, сидячи на "троні"?
- Переглядають соціальні мережі – 66%.
- Дивляться відео – 40%.
- Відповідають на повідомлення – 37%.
- Читають новини – 36%.
- Надсилають електронні листи – 36%.
- Грають в ігри – 29%.
- Щось купують в інтернеті – 14%.
- Працюють – 9%.
- І комусь телефонують – 8%.
Не повірите, але 2% людей навіть роблять відеодзвінки.
Цікавий факт: найбільше схильні до звички залипати в телефоні на унітазі зумери, тобто народжені між 1997 і 2012 роками. Мовиться про 54 години на рік.
61% людей зізнаються, що залишаються в туалеті довше, щоб доробити щось на своєму телефоні. 42% замикаються там, щоб відпочити від інших. А 51% просто хочуть насолодитися самотою.
Люди проводять щонайменше 2 доби на рік за смартфоном на унітазі / Фото YakobchukOlena@stock.adobe.com
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Лікарі пояснили, чому небезпечно залипати в телефоні на унітазі
Глянувши на ці цифри, закрадається думка про свого роду туалетно-смарфонну епідемію. Тим часом як звичка сидіти в телефоні у туалеті є досить брудною у прямому сенсі.
При цьому лише 1 людина з 4 чистить свій телефон після використання його у ванній кімнаті. Тож лікарі застерігають, що використання брудного телефону може спричинити застуду, грип, навіть захворювання шлунково-кишкового тракту.
Ба навіть якщо ви чистите свій мобільний після миття рук, це не убезпечує від проблем зі здоров'ям. Надмірне сидіння на унітазі з телефоном може спричинити те, що у мережі вже має мемну назву – TikTok tush ("тікточні сідниці").
А ще не забуваймо про геморой – це набряклі вени в анусі та прямій кишці, які можуть спричинити біль, свербіж та кровотечу. І якщо ви хочете запобігти йому, під час випорожнення потрібно відкладати телефон без жодних "але".