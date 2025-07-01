Таку статистику вирішила сформувати компанія QS Supplies, яка виробляє товари для ванних кімнат. Що у них вийшло, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

Дивіться також Учені встановили, хто закохується раніше – чоловіки чи жінки

Сидіння на "троні" зі смартфоном затягує все глибше

Компанія опитала 500 американців про їхні туалетні звички. І виявила, що ті проводять 49 годин за користуванням телефоном на унітазі. Це понад 2 повні дні на рік.

Що люди роблять на своїх гаджетах, сидячи на "троні"?

Переглядають соціальні мережі – 66%.

Дивляться відео – 40%.

Відповідають на повідомлення – 37%.

Читають новини – 36%.

Надсилають електронні листи – 36%.

Грають в ігри – 29%.

Щось купують в інтернеті – 14%.

Працюють – 9%.

І комусь телефонують – 8%.

Не повірите, але 2% людей навіть роблять відеодзвінки.

Цікавий факт: найбільше схильні до звички залипати в телефоні на унітазі зумери, тобто народжені між 1997 і 2012 роками. Мовиться про 54 години на рік.

61% людей зізнаються, що залишаються в туалеті довше, щоб доробити щось на своєму телефоні. 42% замикаються там, щоб відпочити від інших. А 51% просто хочуть насолодитися самотою.

Люди проводять щонайменше 2 доби на рік за смартфоном на унітазі / Фото YakobchukOlena@stock.adobe.com

Варто знати Як спілкуватися з людиною, яка вам дуже не подобається

Лікарі пояснили, чому небезпечно залипати в телефоні на унітазі

Глянувши на ці цифри, закрадається думка про свого роду туалетно-смарфонну епідемію. Тим часом як звичка сидіти в телефоні у туалеті є досить брудною у прямому сенсі.

При цьому лише 1 людина з 4 чистить свій телефон після використання його у ванній кімнаті. Тож лікарі застерігають, що використання брудного телефону може спричинити застуду, грип, навіть захворювання шлунково-кишкового тракту.

Ба навіть якщо ви чистите свій мобільний після миття рук, це не убезпечує від проблем зі здоров'ям. Надмірне сидіння на унітазі з телефоном може спричинити те, що у мережі вже має мемну назву – TikTok tush ("тікточні сідниці").

А ще не забуваймо про геморой – це набряклі вени в анусі та прямій кишці, які можуть спричинити біль, свербіж та кровотечу. І якщо ви хочете запобігти йому, під час випорожнення потрібно відкладати телефон без жодних "але".