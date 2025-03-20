Вона пояснила, що живе в багатоквартирному будинку з тонкими стінами, але завжди намагається не забувати про тих, хто живе поруч, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. І хоча вона не вмикає гучно музику, її нічні витівки, схоже, викликали незадоволення однієї з її сусідів, що спонукало її написати їй записку, в якій вона висловила своє розчарування.

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Не всі у мережі стали на бік жінки

Ділячись запискою на Reddit, вона просто сказала: "Знайдено в коридорі квартири".

Ось дослівний переклад записки: "Привіт! Це твоя сусідка. Я не хотіла цього писати, але зараз це мене дуже турбує.

У мене немає проблем з тим, що ви двоє голосно займаєтеся сексом, але у мене є проблема з вибором часу. Пізно вночі – це недоречно в шкільну ніч, коли люди намагаються вчитися і спати.

Я перепрошую, якщо ми з моїм хлопцем поводилися голосно, але це ніколи не трапляється в шкільні ночі, тому що він на великій відстані. І знову ж таки, мені байдуже, наскільки ви гучні, якщо це не о 22:00, 23:00, 00:00 і так далі.

Це заважає мені спати і вчитися перед сном. Тому, будь ласка, не кричіть протягом тижня. Ви можете кричати так голосно, як хочете, на вихідних, коли люди не намагаються щось зробити.

Ще раз перепрошую, якщо я колись спричинила занепокоєння. Якщо вам потрібно поговорити зі мною, очевидно, ви знаєте, де я живу. Дякую, ваша сусідка".



Записка, яку жінці залишила сусідка / Скриншот з мережі

Під "шкільною ніччю", ймовірно, мовиться про один з днів, коли діти навчаються. І саме тому сусідка закликала до зустрічей на вихідні, коли ніхто нікому не мав би заважати.

Хоча більшість користувачів не могли не посміятися з цього листа, інші поділилися тим, чим займаються їхні сусіди в темну пору доби.

Один користувач сказав: "Мій сусід зверху опівночі займається кросфітом. Я майже впевнена, що він медичний ординатор, тому я нічого не кажу і просто змирилася з цим, але це не ідеально".

Інший користувач додав: "Займатися сексом о 10 в шкільну ніч?! Абсолютно скандально!"

Третій користувач сказав: "Боже, я так сміялася з цього! Як сусід знизу в Сан-Дієго з липня 2022 року, який має чотирьох дуже різних довгострокових орендарів зверху і серію Airbnb, це ціла подорож з пересуванням меблів, тупотінням і грою в "принеси" з собакою всередині з різноманітними іграшками, включаючи іграшку-курку-собаку, що пищить!".

Ще один користувач додав: "Це дуже законна скарга, і сусід повинен намагатися поводитися тихіше вночі? Це було б те саме, якби вони грали гучну музику".

Останній користувач сказав: "Як людина, яка працює над шкільними завданнями вдома на вихідних, що? Я ніколи не чув, щоб хтось називав вихідні часом, коли ніхто нічого не намагається зробити".

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Нам би проблеми цих "вестернів". Бо краще б тебе вночі будили вигуки чиїхось плотських втіх, а не сирени повітряної тривоги та вибухи.