Найвищий чоловік Британії протестував найменший готельний номер у країні: це треба бачити
- Тео Тернер, один з найвищих чоловіків у Великій Британії, провів ніч у крихітному готельному номері, що викликало труднощі через його зріст 2,13 метра.
- Дослідження показало, що більшість респондентів не вважають розмір номера важливим, надаючи перевагу зручності, комфорту та розташуванню.
Тео Тернер вважається одним з найвищих чоловіків у Великій Британії. І він вирішив кинути собі досить непростий виклик – пожити у крихітному номері готелю easyHotel.
Щоб ви розуміли, площа номера цього готелю сягає всього 10 квадратних метрів. Тео вирішив продемонструвати всім нам, з чим стикаються високі мандрівники, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.
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Як подорожується найвищому чоловікові Британії
Отже, Тео Тернер може похизуватись чималим зростом – 2,13 метра. І він вирішив провести ніч у крихітному готельному номері, де ліжко сягає 1,88 метра у довжину. Сюрприз-не сюрприз: йому було дуже і дуже тісно.
По перше, ноги Тео нахабно звисали з ліжка. Крім того, він постійно вдарився головою. Тож, назвати цей відпочинок відпочинком просто язик не повертається. А кинув він собі цей виклик не просто так. Раніше дослідження продемонструвало 20 найнеприємніших речей у готелях. Чільні місця у цьому "антирейтингу" посідають бруд, ліжка, які складно назвати зручними, а також гучних сусідів.
Тео Тернер зі зростом 2,13 метра має чималі клопоти під час подорожей / Фото PinPep
Бути високим на 2,13 метра має свої плюси і мінуси. Але я звик до цього і особисто мені це подобається – я б нізащо не змінив це,
– зауважив Тео.
Чоловікові під час поїздок завжди доводиться доплачувати за додатковий простір для його ніг у літаках і поїздах. Крім того, він змушений усюди нахилятися, щоб не вдаритись головою.
Знайти ліжко, яке підходить для мого великого зросту, може бути складно, тому я зазвичай лягаю на ліжко як морська зірка, інакше мої ноги звисають з краю,
– бідкається він.
І хоч у готелях йому тісно, Тео зауважив, що проживання у них – "завжди пригода". Але якщо випадає нагода відпочити на зручному ліжку, то він уже почувається щасливим.
Ліжко було відверто замалим для Тео / Фото PinPep
Зауважимо, що представник готелю жартома додав, що у ньому люблять називати номери "затишними". Водночас він визнає, що для Тео було недостатньо місця.
Розмір готельного номера (НЕ) важливий
Дослідження демонструє, що 96% респондентів не вважають розмір номера чимось важливим під час бронювання. Для двох третин готель – просто місце для ночівлі. І якщо у ньому є базові зручності, то цього вже достатньо.
Коли ви вирушаєте в захопливу подорож містом, ми знаємо, що наші гості цінують досвід більше, ніж простір. Ви не хочете витрачати гроші на величезний номер, в якому ви не будете проводити більшу частину часу,
– додав представник готелю.
Тео було трішки дискомфортно у душі номера / Фото PinPep
Цікаво, що для 14% респондентів найбільшою проблемою є те, що їхній готель розташований далеко від місця, яке вони планують відвідати. А от майже третина – 32% – прагнуть поселитись неподалік транспортних вузлів.
Для 37% респондентів пріоритетом є ціна за ніч. Вона також стає вирішальною під час повторного бронювання для 67% опитаних.
Коли йдеться про бронювання готелю, пріоритети людей змінюються. Важливіше не те, скільки квадратних метрів займає номер, а зручність, комфорт і розташування,
– підкреслив представник готелю.
Саме тому у ньому зосереджуються на "чудовому сні у компактних номерах з продуманим дизайном". Це, за його словами, дозволяє пропонувати відпочинок за вигідними цінами у центрі.
20 головних недоліків готелів
А тепер ми назвемо ті самі 20 недоліків, про які розповіли на самому початку. На думку респондентів, найбільше їх дратує:
- Недостатня чистота.
- Ліжко незручне.
- Номери шумні.
- Wi-Fi або повільний, або ненадійний.
- Кондиціонування або опалення погане.
- Виїжджати потрібно рано.
- Мала кількість паркомісць або ж їхня відсутність.
- Наявність прихованих комісій або несподіваних витрат.
- Персонал недостатньо уважний.
- У номері немає чаю або кави.
- Заїзд у надто пізній час.
- Вода подається під слабким тиском.
- Розташування складно назвати зручним.
- Місця недостатньо.
- Обслуговування під час сніданку, обіду або вечері повільне.
- Номер дорогий, хоч ви у ньому лиш ночуєте.
- Місця для зберігання речей недостатньо.
- Відсутні певні страви або напої.
- Немає праски у номері.
- Простору на столі або замало, або немає узагалі.
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А ви на що звертаєте увагу під час вибору готельного номера? Бо ми – на наявність зручного ліжка, на якому можна добряче відпочити після роботи.