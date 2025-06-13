20 000 доларів – і стильний автомобіль ваш: ось кілька моделей, які вам підійдуть у 2025

Зараз в Україні за двадцять тисяч доларів можна придбати як нові, так і вживані автомобілі. І добра новина в тому, що всі вони будуть вдало поєднувати надійність, комфорт і технології.

Тож якщо ви виділили собі таку суму на купівлю машини, можете розглянути ці кілька варіантів. 24 Канал завдяки матеріалам Infocar та AUTO.RIA наведе 3 вживані та 3 нові моделі.

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Найкращі вживані автомобілі у ціновій категорії близько 20 000 доларів США:

Volkswagen Tiguan 2018 – 2019. 2,0 літра, дизель, компактний кросовер з економним двигуном – 6 літрів на 100 кілометрів. Просторий салон і надійність роблять його ідеальним для сімейних поїздок.

2,0 літра, дизель, компактний кросовер з економним двигуном – 6 літрів на 100 кілометрів. Просторий салон і надійність роблять його ідеальним для сімейних поїздок. Toyota Corolla 2019 – 2020. 1,6 літра, бензин, надійний седан із низькою витратою палива – 6,5 літра на 100 кілометрів. Висока якість зборки та комфорт цієї машини приваблюють багатьох водіїв.

1,6 літра, бензин, надійний седан із низькою витратою палива – 6,5 літра на 100 кілометрів. Висока якість зборки та комфорт цієї машини приваблюють багатьох водіїв. Hyundai Tucson 2017 – 2018. 2,0 літра, бензин, кросовер із сучасним дизайном і багатим оснащенням. Надійність і місткість роблять його універсальним для міста й подорожей.

Ось вживані моделі, найкращі за двадцять тисяч у 2025 році / Фото виробників

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А ці моделі – серед кращих між новими машинами:

Renault Taliant 2025. 1,0 літра, бензин, компактний седан з економною витратою – 6 літрів на "сотку". Сучасні технології та стиль цієї машини особливо приваблюють молодих водіїв.

1,0 літра, бензин, компактний седан з економною витратою – 6 літрів на "сотку". Сучасні технології та стиль цієї машини особливо приваблюють молодих водіїв. MG ZS 2025. 1,5 літра, бензин, компактний кросовер, також економний – 6 літрів на 100 кілометрів. Має сучасне оснащення та стильний вигляд, що робить його привабливим для міських водіїв.

1,5 літра, бензин, компактний кросовер, також економний – 6 літрів на 100 кілометрів. Має сучасне оснащення та стильний вигляд, що робить його привабливим для міських водіїв. Chery Tiggo 4 Pro 2024. 1,5 літра, бензин, кросовер із камерою заднього виду та мультимедіа. Саме співвідношення ціни та якості робить його досить популярним.

Круті нові автомобілі за двадцять тисяч доларів у 2025 / Фото виробників

Ці моделі пропонують баланс стилю, економії та практичності.