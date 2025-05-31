Скотті Кілмеру особливо припав до душі "феноменальний" інтер'єр. І припала йому до душі Acura MDX, пише 24 Канал з посиланням на його відео на ютубі.

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У чому перевага Acura MDX

Як зауважив Скотті, ця машина – "номер два" у порівнянні з Lexus. Він додав, що це "другий бестселер серед позашляховиків" за своїми розмірами.

Автівка оснащена двигуном V6. За словами експерта, вам не потрібно буде ремонтувати машину впродовж "кількох сотень тисяч миль".

А ще ця модель оснащена камерами об'ємного огляду. Модель 2017 року, яку оглядав Скотті, також має кондиціонер, який ідеально працює, та гідропідсилювач керма. Похвалив він також мультимедійну систему.

Це феноменальне налаштування, завдяки якому ви можете бачити все навколо. Він має бездоганно зручні сидіння, стильний вигляд. І, звичайно ж, у ньому є люк. Без сумніву, він має гарний чорний і хромований інтер'єр,

– зауважив Скотті.



Експерт оцінив технологічність моделі 2017 року / Скриншот з відео

Крім того, "високотехнологічний автомобіль" оснащений системою допомоги під час руху у смузі.

Звернімо увагу! Скотті радить обирати Acura у випадках, якщо вам припав до душі Lexus, але він виявився не по кишені.

За його словами, автівка має "усі навороти" та є відмінним варіантом для тих, хто прагне придбати вживану машину.

Вони, безумовно, швидші в управлінні, ніж Lexus, ви отримуєте трохи гірший пробіг на бензині... але це не така вже й велика різниця, і якщо вам потрібен безпечний сімейний автомобіль, з ними немає нічого поганого,

– підсумував він.

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Раніше експерт розповів про найбридкіший предмет вашого автомобіля. Він надзвичайно брудний. І, вишенька на торті, – ви контактуєте з ним найчастіше. Потурбуйтесь про його чистку під час майбутнього візиту до автомийки.