"Мене нудить": жінка викрила зраду чоловіка з допомогою одного побутового пристрою
- Жінка дізналася про зраду чоловіка, підслухавши його розмову через радіоняню, де він зізнався в любові іншій жінці.
- Чоловік зізнався в романі, але не кинув коханку, що призвело до того, що жінка вирішила з'їхати і почати нове життя.
Дізнатися про зраду партнера – неймовірно болісний досвід. Коли є незаперечні докази, може здатися, що довіра зруйнована безповоротно.
Жінка, котра побажала залишитися анонімною, розповіла, що дізналася про невірність чоловіка. Сталося це після того, як вона підслухала його розмову з іншою жінкою через радіоняню, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.
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Що вона почула у радіоняні?
Мати часто забирає свого 15-місячного сина до своєї матері, коли її чоловік надовго затримується на роботі. Цього разу вона ненавмисно залишила одну з радіонянь увімкненою в їхньому будинку перед тим, як піти.
Доглядаючи за дитиною, користувачка соціальних мереж випадково підслухала телефонну розмову свого чоловіка. У своєму дописі на Reddit вона розповіла, що чула, як він сказав: "Я люблю тебе, крихітко", після чого жінка відповіла йому тими ж словами.
Я також чула, як він сказав, що завтра у нього вихідний, але він не надіслав мені свій графік, тому я не знала,
– зауважила мама.
Незабаром вона збагнула, що у пари вже кілька місяців був роман.
Чоловік зізнався, але коханку не кинув
Після того, як його спіймали на гарячому, чоловік зізнався. Водночас він запевняв, що розірвав стосунки з коханкою. Але жінка не могла його бачити. Вона написала:
"Я запитала, чи хоче він ще попрацювати над цим, він відповів: "Я тут сам, вірний тобі, чому ти не можеш змиритися з цим".
Весь сюр полягав у тому, що чоловік водив коханку до їхнього будинку. І плотськими втіхами вони займались у спальні, на ліжку. Довіру зруйновано, і жодні поради тут не допоможуть.
Шокована і обурена цим одкровенням, жінка продовжувала спостерігати за чоловіком через радіоняню, не в змозі повірити, що він справді припинив свою інтрижку.
Пізніше її підозри підтвердилися, коли вона помітила, що під час їхньої розмови він здавався розсіяним. Зрештою, їй набридло, і вона зізналася, що тримає сина подалі від нього, а також з'їхала.
Мене нудить від того, що я їду туди, перебуваю поруч з ним і вдаю, що все гаразд, поки не знайду адвоката, але мене нудить від думки, що вона знову в моєму домі (так, вона була в моєму домі, в моєму ліжку),
– написала розчарована користувачка.
У коментарях користувачі соціальних мереж дали їй таку ж пораду.
Одна людина написала: "Я б, чесно кажучи, почала запрошувати туди твою маму. Нехай йому буде до біса незручно".
"Він, напевно, сказав їй, що ви розійшлися, тому більше не приходити до вас додому – це буде тривожним сигналом. Час спочатку стати матір'ю і захистити свою дитину заради її майбутнього", – написала інша людина.
"Вимкніть режим дружини і зробіть все можливе, щоб забезпечити майбутнє своєї дитини".
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Зрештою, не так уже й погано, що жінка залишила увімкненою радіоняню. З її допомогою вона вивела зрадника на чисту воду й може почати будувати нове життя.