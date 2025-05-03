Спочатку публікація з'явилась на сторінці Грега, дієтолога Оллі, 21 квітня. Він зауважив, що співак пройшов 12 тижнів роботи над собою. Також зауважив, що для нього це був привілей працювати з Мурсом – талановитим та ще надзвичайно дисциплінованим, пише 24 Канал з посиланням на BuzzFeed.

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"Це була така чудова подорож, і ми продовжуємо тур, заправляючи його, поки він розважає світ!", – зазначив Грег.

Як за 12 тижнів змінився Оллі Мурс / Фото з інстаграму Грега

У мережі точились дискусії, яке з фото було кращим

Згодом користувач @CostelloWilliam виклав допис, запитуючи підписників: "Як ви думаєте, він має кращий вигляд до чи після? Ви чоловік чи жінка?". У голосуванні взяли участь менш як 5 тисяч людей. Але на цьому історія не закінчилась.

Ще через кілька днів допис іншого користувача @justalexoki завірусився. Він був здивований результатами опитування. Згідно з ним, 27% жінок, які проголосували, вподобали фото "до", а лише 7% – "після". Натомість 43% чоловіків віддали перевагу результату "після".



Результати опитування щодо трансформації Оллі Мурса / Скриншот

Ділячись скриншотом результату опитування разом з оригінальними фото, інший користувач мережі написав: "Чому жінки брешуть про це?". Твіт переглянули понад 86 мільйони разів.



Результати опитування викликали жваві дискусії / Скриншот

Навколо фотографій і результатів опитування точились запеклі дискусії. Зокрема, жінки наголосили, що не брешуть.

Кумедною стороною "самотнього чоловіка" є підгрупа чоловіків, які навідріз відмовляються слухати думку жінок про те, що вони вважають привабливим,

– наголосила одна з користувачок мережі.

Що каже музикант про свою трансформацію

На своїй сторінці в інстаграмі Оллі поділився скриншотом статті про вірусний твіт, яка мала такий заголовок: "Не пощастило, Оллі! Жінки віддають перевагу твоєму "татковому тілу, яке можна обійняти", а не м'язам, які ти накачав у спортзалі".

Зазвичай я не коментую подібні речі, але з того, що я побачив, я просто хочу сказати, що ця подорож на початку року мала багато особистих причин, і жодна з них не була спрямована на те, щоб викликати дебати і розділити думки. Тому дуже прикро бачити подібні статті!

– зауважив він.

Оллі Мурс шокований обговоренням його трансформації / Фото з інстаграму Мурса

Артист висловив велику любов до всіх, хто був добрим, хто вдосконалює себе та вносить корективи у свій добробут.

"Люблю вас усіх, продовжуйте у тому ж дусі. Ігноруйте шум!" – наголосив артист.

Не менш приголомшена дружина Оллі, Амелія Мурс. Вона написала кілька коментарів у підтримку свого коханого.

Я все ще не можу зрозуміти цю повну нісенітницю: бути публічно присоромленим за те, що ти прийшов у найкращу форму…

– зазначила Амелія.

Оллі Мурс показує, як працює над своїм тілом: дивіться відео

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