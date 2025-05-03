Сначала публикация появилась на странице Грега, диетолога Олли, 21 апреля. Он заметил, что певец прошел 12 недель работы над собой. Также заметил, что для него это была привилегия работать с Мурсом – талантливым и еще чрезвычайно дисциплинированным, пишет 24 Канал со ссылкой на BuzzFeed.

Стоит внимания Дэвиду Бекхэму – 50: что он делает для того, чтобы быть в безупречной форме

"Это было такое замечательное путешествие, и мы продолжаем тур, заправляя его, пока он развлекает мир!", – отметил Грег.

Как за 12 недель изменился Олли Мурс / Фото из инстаграма Грега

В сети шли дискуссии, какое из фото было лучшим

Впоследствии пользователь @CostelloWilliam выложил сообщение, спрашивая подписчиков: "Как вы думаете, он выглядит лучше до или после? Вы мужчина или женщина?". В голосовании приняли участие менее 5 тысяч человек. Но на этом история не закончилась.

Еще через несколько дней сообщение другого пользователя @justalexoki завирусилось. Он был удивлен результатами опроса. Согласно ему, 27% женщин, которые проголосовали, понравились фото "до", а лишь 7% – "после". Зато 43% мужчин отдали предпочтение результату "после".



Результаты опроса по трансформации Олли Мурса / Скриншот

Делясь скриншотом результата опроса вместе с оригинальными фото, другой пользователь сети написал: "Почему женщины врут об этом?". Твит просмотрели более 86 миллионов раз.



Результаты опроса вызвали оживленные дискуссии / Скриншот

Вокруг фотографий и результатов опроса велись ожесточенные дискуссии. В частности, женщины отметили, что не врут.

Забавной стороной "одинокого мужчины" является подгруппа мужчин, которые наотрез отказываются слушать мнение женщин о том, что они считают привлекательным,

– отметила одна из пользовательниц сети.

Что говорит музыкант о своей трансформации

На своей странице в инстаграме Олли поделился скриншотом статьи о вирусном твите, которая имела такой заголовок: "Не повезло, Олли! Женщины предпочитают твое "папино тело, которое можно обнять", а не мышцы, которые ты накачал в спортзале".

Обычно я не комментирую подобные вещи, но из того, что я увидел, я просто хочу сказать, что это путешествие в начале года имело много личных причин, и ни одна из них не была направлена на то, чтобы вызвать дебаты и разделить мнения. Поэтому очень обидно видеть подобные статьи!

– заметил он.

Олли Мурс шокирован обсуждением его трансформации / Фото из инстаграма Мурса

Артист выразил большую любовь ко всем, кто был добрым, кто совершенствует себя и вносит коррективы в свое благосостояние.

"Люблю вас всех, продолжайте в том же духе. Игнорируйте шум!" – подчеркнул артист.

Не менее потрясена жена Олли, Амелия Мурс. Она написала несколько комментариев в поддержку своего любимого.

Я все еще не могу понять эту полную чушь: быть публично пристыженным за то, что ты пришел в лучшую форму..

– отметила Амелия.

Олли Мурс показывает, как работает над своим телом: смотрите видео

Смотрите также Какое минимальное количество отжиманий вы должны делать в вашем возрасте

А какой Олли нравится вам больше: "до" или "после"? Если "после", то ловите 5 простых советов для работы вне спортзала, чтобы иметь рельефное тело.