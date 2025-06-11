Доктор наук Майк Ісраетель, вчений-фізіолог і співзасновник RP (Renaissance Periodization) Strength, взявся за руйнування двох найпоширеніших міфів про схуднення. Він пояснив, чому слід забути про ці твердження раз і назавжди, пише 24 Канал з посиланням на Men’s Journal.

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Геть заборонену їжу

Як зауважив Майк Ісраетель, безліч людей, коли мовиться про дієту, потрапляють у пастку "все або нічого".

Якщо я дотримуюся дієти, я хороший. Якщо я відхиляюся від дієти, я не тільки поганий, але й, як тільки відхиляюся від дієти, я грішу, і для мене немає розради,

– пояснює фахівець про схуднення.

За його словами, більшість людей, котрі намагаються позбутись зайвої ваги, в якийсь момент "зриваються з колії". До прикладу, під час зустрічі з давніми друзями або довгоомріяної відпустки. І все: стається ціла трагедія. Втім, Ісраетель запевняє, що іноді дозволяти собі щось – не просто нормально, а й корисно для вашого психічного здоров’я.

"Багато людей випадають з колії, коли вони тижнями їдять здорову їжу – що б це не означало. Вони з'їдають один кебаб, один чизбургер і кажуть: "Все, чувак, я закінчую з дієтою". Насправді, якщо ви з'їсте чизбургер, ваше тіло скаже: "О, класно, я отримало трохи більше вуглеводів, запасло їх у м'язах, трохи відновилося. Моя дієтична втома насправді зменшилася, тому що ви нагодували мене", – наголосив він.



Дозволяйте собі іноді щось заборонене / Фото wayhomestudio

Підхід до схуднення такий самий, як і до підтримки ваги

Водночас слід розуміти, що чимало людей не зосереджуються на підтримці ваги. Вони просто худнуть до певного показника і буквально заходять у глухий кут. І хоч вони знають, що їсти, щоб позбутись зайвого, вони не знають, як підтримувати нову вагу. Як зазначає Ісраетель, це суттєва прогалина як у культурі фітнесу, так і медичній літературі.

Люди думають, що я буду дотримуватися здорової дієти, більше не їстиму морозиво, чипси, читос. Я буду харчуватися надзвичайно здоровою їжею, а коли досягну бажаної ваги... я буду їсти безперервно? Я більше ніколи не буду їсти морозиво? Тож вони повертаються до старого способу життя... і потім знову набирають вагу,

– констатував він.

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Експерт рекомендує тим, хто вже досягнув цільової ваги, поступово повертати до свого раціону улюблені продукти. Також після дієти він пропонує впродовж двох місяців харчуватись у режимі підтримки ваги. Це дозволить організму стабілізуватись. Особливо актуально це у випадку, коли ви агресивно позбувались зайвого.

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